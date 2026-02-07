Il 6 febbraio del 1853, Milano visse un tentativo insurrezionale contro gli austriaci che fallì in poche ore. Quel giorno lasciò una ferita aperta nella memoria della città, un ricordo di velleità rivoluzionarie e di un movimento ancora fragile. Oggi, si pensa a un nuovo 6 febbraio, per ricordare e riflettere su quei momenti di lotta e speranza.

Un altro 6 febbraio è possibile. Quello del 1853 ha lasciato una ferita storica nell’identità di Milano: l’insurrezione fallita contro gli austriaci, un impasto di velleità e disorganizzazione, ciò che resisteva dello spirito rivoluzionario delle Cinque Giornate travolto e silenziato in una manciata di ore e poi soffocato nelle condanne a morte della repressione militare. C’è una piazza, proprio di fronte ai grattacieli di CityLife, che ricorda la rivolta: la targa però è imprecisa, incompleta e forse anche indulgente. Nell’iscrizione si legge solo: “Moti mazziniani”. Per la tutela della memoria collettiva bisognerebbe aggiungere una parola a scelta tra fallimento, sconfitta o disfatta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risorgimento olimpico

Approfondimenti su Risorgimento Olimpico

Mille rappresenta un nuovo capitolo del Risorgimento musicale italiano, nato a Bologna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Appartamento in Roma, Viale Tito Livio n.° 25 -Terrazzo

Ultime notizie su Risorgimento Olimpico

Argomenti discussi: Fiamma olimpica a Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Legnano e Saronno: le modifiche alla viabilità; Fiamma Olimpica a Monza: dove passa, orari, strade chiuse e percorso completo da Gallarate a Saronno e Lissone; Un grandissimo ospite internazionale farà il tedoforo a Gallarate; Come cambia la viabilità dentro la città.

Modifiche alla viabilità per il periodo olimpico: informazione e richiesta collaborazione In concomitanza con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, sono state apportate le seguenti misure temporanee di riorganizzazione della viabilità cittadina, in vigore facebook