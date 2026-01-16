Mille rappresenta un nuovo capitolo del Risorgimento musicale italiano, nato a Bologna. Questa rinascita artistica si distingue per una scena di canzone d’autore caratterizzata da giovani talenti, molti dei quali donne, che interpretano con sincerità e attenzione i temi della vita quotidiana. Un movimento che, attraverso la musica, rinnova l’identità culturale del panorama italiano, contribuendo a un rinnovamento autentico e condiviso.

C’è una impellenza narrativa, una necessità espressiva nella nuova ondata della canzone d’autore italiana che ha fatto emergere una scena vivacissima, e in buona parte femminile, di giovani talenti che raccontano, con efficacia, la quotidianità. Come Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, romana, una partecipazione a X-Factor, che, con un percorso tradizionale di produzioni indipendenti e tanti concerti organizzati da sola, riesce adesso a riempire per due date un club come il Locomotiv (ore 21.30), dove si esibirà questa sera, biglietti ancora disponibili, mentre la data di domani è tutto esaurito da mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mille, un Risorgimento partito da Bologna

Leggi anche: Al Teatro Bolivar arriva Mille con il suo “Risorgimento”

Leggi anche: "Risorgimento": Mille presenta al Bronson il suo nuovo album

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mille, un Risorgimento partito da Bologna.

Fascismo Eterno? | 1 - La Nazione e il Regime | Storia dell'Identità Italiana EP6 con A. Tarquini

#InProgramma | Ecco gli eventi di questa settimana al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Vi ricordiamo che la visita guidata “Un museo, mille storie” è disponibile tutti i weekend alle 15.30 ed è prenotabile allo 011 5621147 (dal lunedì al venerdì, dall facebook