Rigore Vergara Cornet Marelli fa chiarezza | Contatto troppo leggero per un penalty l’OFR mi sembra eccessiva!

Marelli ha spiegato che il contatto in area tra Vergara e Cornet era troppo leggero per essere considerato un fallo da rigore. L’arbitro ha assegnato il penalty al 93°, ma l’osservatore ha detto che l’OFR sembra eccessiva. Marelli ha commentato che in quella situazione il contatto non giustificava la decisione finale.

Rigore Vergara Cornet, Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sull'episodio che ha deciso la partita al 93?. Le sue paroleRigore Vergara Cornet, Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sull'episodio che ha deciso la partita al 93?. Le sue parole Luca Marelli a DAZN ha commentato così gli episodi da moviola di Genoa-Napoli 2-3: ... Rigore al Napoli al 93', Marelli spiazza tutti: Contatto troppo leggero su VergaraLuca Marelli, ex arbitro del massimo campionato italiano, ha commentato e analizzato l'azione che porta al calcio di rigore trasformato poi da Hojlund. Questa squadra non muore mai! All'ultimo istante, con una giocata di #Vergara e il rigore di #Højlund ed in 10, il #Napoli batte il #Genoa 2-3!

