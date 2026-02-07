Il WWF Sicilia Nord Orientale e l’Associazione Mediterranea per la Natura hanno commentato con soddisfazione il sequestro di un’ampia zona in contrada Chiusa Pontegallo, a Messina. La Procura ha messo sotto sequestro un’area dove si accumulavano rifiuti edili e si praticava abuvismo. Le organizzazioni ambientaliste ringraziano chi ha difeso le leggi e l’ambiente, sottolineando l’importanza di interventi concreti contro chi danneggia il territorio. La notizia ha fatto discutere e riacceso l’atten

È con parole profonde e cariche di responsabilità che il WWF Sicilia Nord Orientale e l’Associazione Mediterranea per la Natura hanno accolto quanto appreso dalla stampa: il sequestro di una vasta area in contrada Chiusa Pontegallo, disposto dalla Procura della Repubblica di Messina – Direzione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Ponte Gallo Procura

La Guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva di rifiuti edili a Forio d’Ischia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ponte Gallo Procura

Argomenti discussi: Rifiuti edili e abuvismo a Ponte Gallo, Wwf e Man dopo il sequestro: Grazie a chi ha difeso leggi e ambiente; Torre Annunziata: sversamenti di rifiuti e abusivismo edilizio; Costruiscono uffici abusivi: sequestrata maxi area dalla Municipale; Campania, stretta su rifiuti e abusivismo: 27 arresti e sanzioni per 3 milioni di euro nel 2025.

Torre Annunziata, sversamenti di rifiuti e abusivismo edilizioOperazione della Polizia Locale di Torre Annunziata contro gli sversamenti indiscriminati di rifiuti e contro l’abusivismo edilizio. Ieri mattina gli agenti ... napolivillage.com

Lotta all’abusivismo. Edifici e rifiuti nel mirinoDue sopralluoghi della polizia locale, anche utilizzando droni, due persone nei guai: è guerra contro l’abusivismo e il degrado ambientale. Secondo i dati forniti dal comando, sono già 13 le persone ... ilgiorno.it

Messina, sequestro a Pontegallo: opere abusive e rifiuti edili su area vincolata di circa 20mila metri quadrati https://gazzettadelsud.it/p=2167655 facebook