Riapre IT Milano | cucina fusion e notti mediterranee a Brera

Le luci si riaccendono in Via Fiori Chiari. Dopo mesi di chiusura, il ristorante IT Milano riapre con una nuova anima. Ora propone una cucina fusion e serate a tema con atmosfere mediterranee. La clientela di sempre può tornare a gustare piatti innovativi in un ambiente rinnovato, che punta a conquistare nuovamente il cuore del quartiere di Brera.

Le luci si riaccendono in Via Fiori Chiari. IT Milano torna a vivere dopo mesi di attesa, ma stavolta con un’identità diversa, più matura. L’insegna che ha fatto ballare Brera fino a notte fonda riapre oggi al civico 32, nel piano interrato con ingresso condiviso con il cocktail bar ByIT, trasformandosi in un ristorante dove il cibo diventa protagonista assoluto dell’esperienza. Non più solo un posto dove cenare prima di lasciarsi trasportare dalla musica, ma un vero e proprio progetto gastronomico che accompagna gli ospiti dalla sera fino a tarda notte. La svolta gastronomica di un’icona della movida. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

