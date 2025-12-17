Notti Mediterranee a Marina di Casal Velino tre serate tra street food e musica popolare
A Marina di Casal Velino torna la rassegna “Notti Mediterranee”, giunta alla sua seconda edizione. Dal 26 al 28 dicembre, in Piazza Marconi, le serate saranno all’insegna dello street food cilentano e della musica popolare, offrendo un’esperienza di tradizione e convivialità per tutta la comunità e i visitatori.
