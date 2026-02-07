Referendum sulla giustizia | non cambia la data Mattarella firma il decreto

Dopo una telefonata con Meloni, Mattarella ha firmato il decreto sul referendum. La data rimane invariata, anche se il quesito è stato modificato. Il Presidente ha assicurato che la soluzione adottata dal governo è giuridicamente ineccepibile.

AGI - Mattarella dà il via libera al nuovo decreto sul referendum, dopo una telefonata con Meloni. Il Presidente avrebbe detto alla presidente del Consiglio che la soluzione adottata dal Consiglio dei Ministri per il decreto dei referendum - immutata la data ma modificato il quesito - sarebbe " giuridicamente ineccepibile ". Secondo fonti del Quirinale, infatti, il quesito referendario - uguale per tutti i proponenti - non sarebbe stato sostituito nella sostanza ma solamente integrato. Le stesse fonti del Quirinale sottolineano che il Presidente invita tutti "a rispettare la Cassazione e le sue decisioni". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Referendum sulla giustizia: non cambia la data. Mattarella firma il decreto Approfondimenti su Referendum Giustizia Referendum sulla giustizia: il Consiglio dei ministri integra il testo del quesito, ma la data non cambia. Mattarella firma il decreto Il Consiglio dei ministri ha deciso di mantenere la data del 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; La data del referendum sulla giustizia non cambia; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota. Referendum giustizia, data confermata e testo rivisto: ok di Mattarella. Cassazione: intollerabili illazioni sui giudiciIntanto i promotori della raccolta di firme hanno accolto con grande soddisfazione la decisione dell’Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione che ha ritenuto legittima la nostra ... adnkronos.com Referendum Giustizia: Governo precisa quesito ma non si cambia sulla dataNon cambia la data del Referendum Giustizia ma il Governo, dopo un CdM d'emergenza, ha fatto alcune integrazioni. I dettagli. newsmondo.it ANSA.it. . Referendum sulla giustizia, la data non cambia. La decisione e' arrivata all'indomani dell'ordinanza della Corte di Cassazione. #ANSA facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, Saviano: “La riforma indebolirebbe la lotta alla mafia, vi spiego perché…” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.