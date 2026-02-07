Recoaro Terme oggi come allora si tenta il revisionismo storico | da cittadino del posto non mi dovrebbe sorprendere

Oggi a Recoaro Terme si ripropone il tentativo di riscrivere la storia, proprio come succedeva in passato. Un tempo la località era frequentata da nobili, sovrani, artisti e scrittori, tra cui la Regina Margherita, Friedrich Nietzsche e Giuseppe Verdi. In tempi più recenti, invece, si sono svolte due finali del Cantagiro. È un luogo che, tra luci e ombre, continua a rimanere al centro di questa rivalutazione storica.

di Gerardo Ongaro Un tempo Recoaro Terme era frequentata da nobili, sovrani, scrittori, musicisti, come la Regina Margherita, il filosofo Friedrich Nietzsche, Giuseppe Verdi; in tempi meno lontani si svolsero due finali del Cantagiro. Uno splendore in forte contrasto con il declino attuale. Ma ora sul paese termale è piovuto un mare di soldi. Recoaro Terme ha vinto il bando regionale di 20 milioni di euro, istituito nell'ambito del Piano Nazionale Borghi finanziato dal Pnrr. È come se la Regione Veneto avesse scelto di autoassegnarsi il bando, visto che è proprietaria del Compendio Termale. Al Comune la gestione dei lavori, che dovranno essere terminati entro il corrente anno.

