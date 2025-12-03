Post Regionali Episcopo non si sottrae al tagliando della Giunta | Revisionismo migliorativo mi trova d' accordo

Foggiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo di Città le forze politiche del campo largo, dopo le Regionali, fremono per l’apertura di una verifica politico-amministrativa. Il ‘tagliando’ alla Giunta era stato procrastinato, del resto, all’esito delle consultazioni elettorali che, inevitabilmente, finirà sul tavolo della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Post Regionali Episcopo Sottrae