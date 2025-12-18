Turismo a Napoli la proposta di Troisi per renderlo sostenibile | Si assumano i giovani formati sul territorio nelle strutture ricettive

Napoli, città ricca di storia e cultura, si trova di fronte a una sfida cruciale: sviluppare un turismo sostenibile. Troisi propone di valorizzare i giovani formati sul territorio, coinvolgendoli nelle strutture ricettive. Un passo necessario per trasformare il settore, accompagnando la transizione con competenze e un governo efficace, e puntando a un futuro in cui il turismo diventi motore di crescita e sviluppo locale.

"Napoli è passata da una città con oltre 50mila operai a una realtà in cui quella dimensione produttiva è stata completamente azzerata, senza che la transizione verso il turismo fosse accompagnata da competenze, strumenti e governo del fenomeno". È l'analisi di Nicola Troisi, segretario del.

