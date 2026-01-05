Milano difende l’amico dalla rapina | ragazzo di 15 anni accoltellato

Un episodio di cronaca si è verificato nel pomeriggio del 5 gennaio a Milano, nei pressi del parchetto vicino al Bicocca Village. Un ragazzo di 15 anni ha tentato di difendere un amico durante una rapina, venendo ferito con un coltello. La vicenda mette in luce le conseguenze di situazioni violente nelle aree pubbliche della città.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni difende un amico da una rapina e viene accoltellato. È successo nel pomeriggio di oggi, 5 gennaio, intorno alle 17 nel parchetto vicino al Bicocca Village di Milano. I due amici, coetanei, sono stati avvicinati da un uomo, descritto come nordafricano, che ha estratto un coltello e minacciato .

