Milano difende l’amico dalla rapina | ragazzo di 15 anni accoltellato
Un episodio di cronaca si è verificato nel pomeriggio del 5 gennaio a Milano, nei pressi del parchetto vicino al Bicocca Village. Un ragazzo di 15 anni ha tentato di difendere un amico durante una rapina, venendo ferito con un coltello. La vicenda mette in luce le conseguenze di situazioni violente nelle aree pubbliche della città.
