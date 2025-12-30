Qui Senigallia Niente tifosi ospiti al derby di domenica
Domenica a Senigallia si svolgerà il derby tra Vigor e Maceratese, con i tifosi ospiti non ammessi. La squadra rossoblu cerca di riprendere il ritmo e iniziare il 2026 nel modo più positivo, affrontando una sfida importante al
La Vigor è tornata a correre nella speranza di iniziare il 2026 nel modo migliore. Di certo però il primo appuntamento del nuovo anno non sarà semplice: domenica prossima infatti i rossoblu ospiteranno al "Bianchelli" la Maceratese. C’è chi si allena e chi invece saluta: Edoardo Pompilio, difensore centrale classe 2002, ha rescisso il suo contratto con la Vigor perché nella spiaggia di velluto non ha mai trovato spazio. Né con Magi né con Clementi, il 23enne di Torino ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, chiuso da Urso, Magi Galluzzi e Tomba. Per questa ragione ha chiesto al club rossoblu di essere ceduto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
