Quesada | Italia vittoria di grande maturità Lamaro | La Scozia? Volevamo travolgerla

Dopo la vittoria contro la Scozia, il ct Quesada si mostra soddisfatto ma chiede di migliorare su alcuni aspetti, come i troppi falli. Lamaro sottolinea come la squadra abbia saputo sfruttare il vantaggio del campo asciutto e gestire bene la partita anche sotto la pioggia. La nazionale italiana si prepara ora a lavorare sui dettagli per affrontare le prossime sfide.

L’Italia l’ha rifatto ancora! Come nel 2024, la Scozia cade di nuovo all’Olimpico, e stavolta gli Azzurri sono stati davanti dall’inizio alla fine, vincendo 18-15 sotto il nubifragio di Roma, dopo una grandissima difesa finale. Una vittoria resa ancora più pesante dalla situazione che sta vivendo il gruppo di Gonzalo Quesada, che alla vigilia aveva ben 9 titolari fuori. Nonostante questo, la sua Italia ha dimostrato di poter andare oltre ogni ostacolo, senza scuse, senza alibi, come spiega lo stesso tecnico in conferenza stampa: “Non abbiamo mai parlato della situazione infortuni, proprio perché avevamo piena fiducia nel gruppo che avevamo a disposizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Quesada: Italia, vittoria di grande maturità. Lamaro: La Scozia? Volevamo travolgerlaIl ct dopo la vittoria sulla Scozia: Orgoglioso, ma troppi falli, bisogna migliorare. Capitan Lamaro: Bravissimi a prendere il vantaggio col campo asciutto e poi a gestirlo sotto il diluvio. Voleva ... gazzetta.it

Sei Nazioni: l'Italia comincia con una vittoria, 18-15 alla ScoziaEsordio con vittoria per la nazionale italiana di rugby nel torneo Sei Nazioni 2026. Gli azzurri del ct Gonzalo Quesada hanno battuto la Scozia 18-15 (15-7) allo stadio Olimpico di Roma, segnando due ... ansa.it

