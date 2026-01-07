Quello che è successo a Elly Schlein è vergognoso e squallido | avete visto l’attacco violento che ha subito?

Recentemente, Elly Schlein è stata vittima di un episodio di violenza che ha attirato l’attenzione. È importante sottolineare come ogni forma di attacco, specialmente rivolta a un rappresentante delle istituzioni, sia inaccettabile e da condannare. Il rispetto del ruolo istituzionale e dei principi democratici deve sempre prevalere, affinché il confronto pubblico rimanga civile e costruttivo.

C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, soprattutto quando a parlare è un rappresentante delle istituzioni. E invece, nel giorno dell’ Epifania, quel confine è stato oltrepassato senza esitazioni. Un gesto volgare, studiato per colpire e umiliare, ha trasformato una ricorrenza simbolica in un attacco personale di bassissimo livello. Protagonista suo malgrado Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, finita nel mirino di un’offesa che ha scatenato indignazione e sconcerto ben oltre i confini della politica. Il post orrendo del sindaco di Trieste contro Elly Schlein. “ Tanti auguri Befana ”. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Quello che è successo a Elly Schlein è vergognoso e squallido: avete visto l’attacco violento che ha subito? Leggi anche: Conte torna all’attacco: «Capisco che un Napoli che lotta dia fastidio alle altre. Arbitri? Avete visto: appena qualcuno ha parlato…» Leggi anche: Avete visto cosa hanno detto ad Andrea Delogu? Parole squallide, attacco gratuito e vergognoso Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Elly Schlein l' attacco a Meloni? Un autogol clamoroso | Quel tempo è finito; Andrea Orlando | Il centrosinistra ha già una leader nazionale ed è Elly Schlein. Elly Schlein ‘travestita’ da Befana: il post sessista del sindaco di Trieste. Il Pd: “Body shaming come arma politica” - È il secondo scivolone in pochi giorni, il 18 dicembre ha urlato a una consigliera comunale: “Non mi sono mai fatto comandar ... msn.com

Elly Schlein: “Niente era scontato. I toscani hanno premiato la bontà della nostra coalizione” - Firenze, 13 ottobre 2025 – Tra le prime a congratularsi con Eugenio Giani c’è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivata a Firenze per festeggiare la vittoria del neo eletto governatore. lanazione.it

Sulle orme di Elly. I giovani del Pd hanno una nuova segretaria a immagine e somiglianza di Schlein - congresso, i Giovani Democratici hanno scelto la nuova segretaria nazionale. huffingtonpost.it

Francesco Giubilei. . Il successo di Atreju dimostra che oggi il dialogo e la libertà di parola sono a destra e che i conservatori non hanno paura di confrontarsi con nessuno mentre Elly Schlein è scappata dal confronto. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.