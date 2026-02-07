Il Partito Democratico di Qualiano ha scelto due nuove delegate per l’Assemblea Provinciale. Si tratta di Iolanda Stella Corradino e Serena Esposito, che entrano a far parte della rappresentanza locale. La decisione mira a rafforzare la presenza del partito nel territorio e a dare più voce alle esigenze della comunità.

Il Pd di Qualiano annuncia le nomine di Iolanda Stella Corradino e Serena Esposito come delegate provinciali, rafforzando la rappresentanza del territorio. Dopo la nomina, nei mesi scorsi, di Ida Cacciapuoti alla direzione regionale e di Alessandro Lo Monaco tra i delegati dell’assemblea regionale, il circolo del Partito Democratico ‘Lidia Nozzolillo’ di Qualiano con orgoglio può esprimere ben due nomine a delegate all’assemblea provinciale di partito: Iolanda Stella Corradino e Serena Esposito. «Qualiano deve tornare a contare- ha detto il segretario cittadino Raffaele Manco nel corso dell’assemblea, tenutasi nella serata di venerdì 6 febbraio nei locali di via Roma- e avere la possibilità di portare le nostre istanze in assemblea provinciale e regionale è un passo in più per riportare la periferia a Nord di Napoli di nuovo al centro». 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Qualiano, dal Pd due nuove delegate all'Assemblea Provinciale

