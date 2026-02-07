In Italia e nel mondo, il rischio di perdere il suolo fertile è più vicino di quanto si pensi. Le pratiche agricole intensive e l’eccessivo sfruttamento del terreno minacciano di degradare quasi tutto il territorio nei prossimi 25 anni. Se non si interviene subito, potremmo trovarci senza terra da coltivare e senza cibo a disposizione. La corsa contro il tempo è già iniziata.

Pratiche agricole intensive, sfruttamento eccessivo e pressioni ambientali rischiano di degradare, nei prossimi 25 anni, fino al 90% dei terreni del pianeta. Una prospettiva concreta che la scienza moderna sta cercando di scongiurare e alla quale anche l’ Università di Pisa ha dato il proprio contributo. Due studiosi di Unipi, infatti, hanno passato in rassegna le soluzioni più avanzate per affrontare la sfida globale del degrado del suolo attraverso speciali tecnologie antidegrado. Samuele Risoli e Giacomo Lorenzini hanno individuato tre grandi ambiti di intervento per contrastare il fenomeno: la conservazione dei suoli ancora sani, il miglioramento della loro produttività e il recupero dei terreni già degradati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proteggere suolo e cibo: "Tecnologie per salvarsi"

