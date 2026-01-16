Come salvarsi dall’ennesima influenza con il cibo

Con l’arrivo dell’inverno, il sistema immunitario si trova a dover affrontare nuove sfide. Cambiamenti climatici, ambienti chiusi e maggiore circolazione di virus possono aumentare il rischio di influenza. Tuttavia, una corretta alimentazione può contribuire a rafforzare le difese naturali del nostro organismo, aiutandoci a prevenire i malanni stagionali in modo semplice e naturale.

Con l’arrivo dell’inverno cambiano i ritmi, le temperature e anche le esigenze del nostro organismo. Le giornate più corte, il freddo, gli ambienti chiusi e la maggiore circolazione di virus mettono alla prova il sistema immunitario, e non è un caso se in questo periodo ci ammaliamo più spesso. La tentazione è cercare l’alimento salvavita, il superfood capace di proteggerci da raffreddori e influenze. In realtà, non esiste un singolo cibo che impedisca di ammalarsi, ma esiste un modo di costruire i pasti che sostiene davvero le difese immunitarie. Perché l’alimentazione conta di più nei mesi freddi. 🔗 Leggi su Dilei.it

