Pronostico Alaves-Getafe | seconda vittoria in 14 incontri

Questa domenica si gioca la partita tra Alaves e Getafe, valida per la ventitreesima giornata della Liga. Dopo 14 incontri senza vittorie, le due squadre cercano di invertire la rotta. Gli appassionati si chiedono se questa volta uno dei due team riuscirà a conquistare i tre punti, ma il pronostico resta aperto.

Alaves-Getafe è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Prima o poi questa statistica deve essere cambiata. E l’Alaves sembra, in questo momento, avere l’occasione giusta per farlo. Sì, perché i padroni di casa hanno vinto solamente uno degli ultimi tre scontri diretti contro il Getafe davanti al pubblico amico. E siccome, dopo una serie di risultato positivi, la situazione di classifica è decisamente migliorata, con altri tre punti potrebbe proprio prendere una piega diversa. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Questa domenica alle 14, la Liga torna con uno scontro diretto tra Alaves e Getafe.

L'incontro tra Atletico Madrid e Alavés, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolgerà domenica.

