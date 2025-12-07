Promozione Colli Marittimi male nell’anticipo Oggi Mobilieri-Cerbaia e le altre

La tredicesima giornata del girone B di Promozione è iniziata male per le cinque squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio che fanno parte del raggruppamento. I Colli Marittimi sono stati sconfitti nell’anticipo di ieri dall’ Atletico Maremma che scatta al secondo posto e si porta a cinque lunghezze dalla capolista Mobilieri Ponsacco. Ancora una sconfitta per i Colli (penultimi con 7 punti). Oggi, alle 14,30, sono in programma Cuoiopelli-Sancascianese, Ginestra Fiorentina-Saline, Mobilieri Ponsacco-Cerbaia e San Miniato Basso-Invicta Sauro. La Cuoiopelli, dopo due zero a zero di fila, è chiamata a vincere per avvicinare la zona salvezza senza passare dai play out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

