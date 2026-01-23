Ghali alla cerimonia di apertura Olimpiadi 2026 a San Siro | dal rapper un racconto inclusivo e universale

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro. Rappresentante della scena culturale italiana, il suo coinvolgimento sottolinea l’importanza di un evento che unisce diverse comunità e valori universali, offrendo un momento di riflessione e inclusione attraverso la musica e la cultura.

Milano, 23 gennaio 2026 – Anche Ghali, tra le figure più rappresentative della scena culturale contemporanea italiana e voce di una generazione in continuo movimento, sarà tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026. Dopo Andrea Bocelli, Mariah Carey, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Laura Pausini, è stato scelto il rapper e cantautore nato a Milano, ma di origini tunisine. Bocelli, Pausini e Mariah Carey: star mondiali sul palco delle Olimpiadi. “Celebriamo il nostro grande spirito” Artista capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi, unendo linguaggi, sensibilità e immaginari, Ghali ha costruito un percorso che fa dell’ incontro tra differenze il proprio tratto distintivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

