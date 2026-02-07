Il sindaco Luciano Meoni e Marco Ermini, presidente dell’Unione dei Comuni montani del Pratomagno, hanno firmato un accordo per un nuovo progetto di tutela della montagna cortonese. La Regione Toscana e l’Unione hanno messo a disposizione un finanziamento per intervenire sulla manutenzione degli alberi e prevenire gli incendi. La stretta di mano tra i due rappresentanti segna l’inizio di interventi concreti per proteggere il patrimonio naturale della zona.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Contributo per la manutenzione del patrimonio arboreo e la prevenzione degli incendi grazie a Unione dei Comuni del Pratomagno e Regione Toscana Una stretta di mano dal significato profondo quella fra i l sindaco Luciano Meoni e il presidente dell’Unione dei Comuni montani del Pratomagno, Marco Ermini. L’incontro suggella il via al piano per la tutela del patrimonio arboreo e ambientale della montagna cortonese, per la prevenzione degli incendi. L'Unione dei Comuni del Pratomagno si è fatta promotrice con gli uffici AIB di Regione Toscana per ottenere un finanziamento finalizzato alla revisione e pianificazione di opere ed interventi di prevenzione sul territorio cortonese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto e finanziamento per la tutela della montagna cortonese

Approfondimenti su Pratomagno



