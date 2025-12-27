Inaugurata la biblioteca della scuola primaria nata da una donazione di una famiglia

Da qualche settimana la suola primaria "Tempesta" ospita nei propri spazi la nuova biblioteca "Sull'onda delle parole", realizzata grazie a un’importante donazione della famiglia Nisi, alla fornitura gratuita di materiale didattico del Centro Didattico Borgione, al contributo concreto per gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Simbolo di rinascita, inaugurata la nuova biblioteca della primaria Tempesta: nasce "Sull’onda delle parole"

Leggi anche: Faenza, la biblioteca Manfrediana riceve una donazione per acquistare nuovi arredi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A Milano c'è una nuova scuola dove palestra, biblioteca e auditorium saranno aperti al quartiere; E il Gallaratese festeggia la ritrovata “Brocchi“; Verso l’inaugurazione della nuova biblioteca: appaltati gli arredi interni; Eventi segnalati dai Comuni.

Scuola primaria del Convitto. Inaugurata la biblioteca - Una casa per i libri, il posto delle storie, il cuore di un labirinto dove tanti nastri rossi, come fili d’Arianna, partono e ... ilrestodelcarlino.it

A Milano inaugurata scuola di via Brocchi, spazi anche per quartiere - Nuove aule, cinque laboratori e anche un nuovo refettorio per la scuola primaria di via Brocchi a Milano che è stata inaugurata dopo una completa bonifica, demolizione e ricostruzione. ansa.it