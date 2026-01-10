Juve Cremonese Spalletti conferma il modulo e ritrova Kelly in difesa | le probabili formazioni Le ultime su Conceicao

Nella sfida tra Juventus e Cremonese, Spalletti ha confermato il modulo e riporta Kelly in difesa. Si attendono le probabili formazioni, con Kelly convocato e Conceicao che sta cercando di recuperare. Ecco le ultime novità sui giocatori e le possibili strategie delle due squadre in vista del match.

Juve Cremonese, Kelly vede la convocazione mentre Conceicao stringe i denti. Spalletti conferma il 4-2-3-1 e aggrega quattro giovani. La Juventus corre verso il delicato "Monday Night" contro la Cremonese con un imperativo categorico: vincere per blindare il quarto posto e tenere il passo di Como e Roma in classifica. Alla Continassa si respira un'aria decisamente nuova grazie alla cura ricostituente di Luciano Spalletti, che sta plasmando una squadra finalmente solida, efficace e consapevole dei propri mezzi. La notizia più lieta arrivata dall'infermeria riguarda Lloyd Kelly: il difensore inglese ha svolto parte dell'allenamento con i compagni e vede ormai concretamente la convocazione per la sfida di lunedì.

