Primo oro per l' Italia impresa di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio

Da agi.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Francesca Lollobrigida festeggia con un oro che nessuno si aspettava. L’atleta italiana conquista il primo oro del pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici invernali, regalando alla nazionale una medaglia storica. La vittoria arriva nella gara dei 3000 metri, un risultato che fa felice tutto il movimento e dà una svolta importante per lo sport italiano.

AGI - Nel giorno del suo 35esimo compleanno,  Francesca Lollobrigida  si fa il miglior regalo possibile: è  medaglia d'oro  per l'atleta azzurra, che regala il  primo trionfo  al  pattinaggio di velocità  al femminile nei  Giochi Olimpici invernali. I  3000 metri  sono un crescendo d'emozioni per l'azzurra, che blinda la vittoria con un  rush finale semplicemente sensazionale. Lollobrigida è  oro  col tempo di  3.54.28,  nuovo record olimpico e italiano, e le ultime due batterie non fanno altro che certificare il suo successo:  argento  alla norvegese  Ragne Wiklund  (+2.26),  bronzo  alla canadese  Valerie Maltais  (+2. 🔗 Leggi su Agi.it

primo oro per l italia impresa di francesca lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio

© Agi.it - Primo oro per l'Italia, impresa di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi nei 3000 metri del pattinaggio di velocità

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, primo oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida, record olimpico nei 3000 m del pattinaggio di velocità in 3’54?28 - VIDEO

L’Italia mette subito il piede sull’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner, le partite più iconiche: imbattuti nel doppio misto tra Olimpiadi e Mondiali · Curling; Presentazione Libro : Il primo oro Franco Nones; Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026; Alessandra Fumagalli nello Skeleton, disciplina del primo oro olimpico azzurro.

primo oro per lFrancesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l’Italia a Milano-Cortina con record sbriciolatoFrancesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico: primo trionfo azzurro ... fanpage.it

primo oro per lMilano Cortina, primo oro per l'Italia con Francesca LollobrigidaÈ la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali ... adnkronos.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.