Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Francesca Lollobrigida festeggia con un oro che nessuno si aspettava. L’atleta italiana conquista il primo oro del pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici invernali, regalando alla nazionale una medaglia storica. La vittoria arriva nella gara dei 3000 metri, un risultato che fa felice tutto il movimento e dà una svolta importante per lo sport italiano.

AGI - Nel giorno del suo 35esimo compleanno, Francesca Lollobrigida si fa il miglior regalo possibile: è medaglia d'oro per l'atleta azzurra, che regala il primo trionfo al pattinaggio di velocità al femminile nei Giochi Olimpici invernali. I 3000 metri sono un crescendo d'emozioni per l'azzurra, che blinda la vittoria con un rush finale semplicemente sensazionale. Lollobrigida è oro col tempo di 3.54.28, nuovo record olimpico e italiano, e le ultime due batterie non fanno altro che certificare il suo successo: argento alla norvegese Ragne Wiklund (+2.26), bronzo alla canadese Valerie Maltais (+2. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Primo oro per l'Italia, impresa di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

L’Italia mette subito il piede sull’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner, le partite più iconiche: imbattuti nel doppio misto tra Olimpiadi e Mondiali · Curling; Presentazione Libro : Il primo oro Franco Nones; Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia prima di Milano Cortina 2026; Alessandra Fumagalli nello Skeleton, disciplina del primo oro olimpico azzurro.

Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l’Italia a Milano-Cortina con record sbriciolatoFrancesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico: primo trionfo azzurro ... fanpage.it

Milano Cortina, primo oro per l'Italia con Francesca LollobrigidaÈ la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali ... adnkronos.com

"Francesca Lollobrigida" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Francesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico facebook