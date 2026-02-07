Primavera 1 Milan-Lazio | malissimo Colombo e Lontani Spicca Tartaglia le pagelle

Questa mattina alle 13:00 si è giocata la partita tra Milan e Lazio, valida per la 24ª giornata del campionato Primavera 1. I giovani rossoneri sono apparsi sotto tono, con Colombo e Lontani che non sono riusciti a incidere come speravano. In campo si è fatto notare Tartaglia, che ha cercato di tenere a galla la squadra. La partita si è conclusa con una prestazione deludente per il Milan, che ora deve rimboccarsi le maniche.

Nel pomeriggio di oggi, 07 febbraio 2025, è andata in scena la partita tra Milan Primavera e Lazio, gara valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno perso 1-0 in un match davvero turbolento, condito da ben 3 ammonizioni: 2 per i rossoneri e 1 per i laziali. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA 6,5 - Sempre attento e vigile, salva il Milan diverse volte. Nulla da fare sul primo gol. 5.5 - Ha faticato su alcune ripartenze, facendosi saltare con un po' di facilità. Alquanto distratto 4.5 - Una giornata da dimenticare.

