Prevenzione ad Aprilia torna Proteggiti Screening tumorali e non solo

A Aprilia torna la campagna “Proteggiti”, dedicata alla prevenzione. Per tutto il 2026, l’ospedale Regina Apostolorum e il Città di Aprilia continuano a offrire screening tumorali e altri servizi sanitari gratuiti o a basso costo. La collaborazione con Synlab Lazio e altri partner permette di raggiungere più persone e sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari. L’obiettivo è aiutare i cittadini a individuare eventuali problemi di salute prima che diventino più seri.

Un 2026 all'insegna della prevenzione. L'ospedale Regina Apostolorum (ORA) e il Città di Aprilia (ODA), strutture del Gruppo Lifenet, hanno rinnovato anche per il 2026 la campagna “Proteggiti”, realizzata in collaborazione con Synlab Lazio e una rete qualificata di partner sanitari e del volontariato. I risultati dell’edizione 2025 confermano l’impatto dell’iniziativa: sono stati oltre 1.200 i cittadini che si sono affidati alle strutture nell'ambito dell'iniziativa, tra le aree di Albano Laziale e Aprilia. Il 43% di questi è stato poi sottoposto ad esami ancor più mirati o addirittura a interventi chirurgici.🔗 Leggi su Latinatoday.it

