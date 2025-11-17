Screening anti tumorali tappa acese per il Camper della prevenzione

Il “Camper della prevenzione” dell’Azienda sanitaria provinciale ha fatto tappa nella giornata di oggi ad Acireale, sostando su piazza Indirizzo, dinanzi la Villa Belvedere, accogliendo decine di utenti che hanno avuto la possibilità di sottoporsi a screening collegati alla prevenzione dei tumori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

