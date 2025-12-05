Partorisce in casa al settimo mese di gravidanza con il compagno al suo fianco | neonato muore Aperta un' inchiesta

PADOVA - Ha partorito in casa con a fianco soltanto il suo compagno. E quando i due neo-genitori si sono accorti che il loro bambino appena nato non respirava più e la mamma stava subendo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Partorisce in casa al settimo mese di gravidanza con il compagno al suo fianco: neonato muore. Aperta un'inchiesta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Partorisce in casa ma il bimbo è in arresto cardiaco, la tragica corsa al Bambin Gesù ma per il neonato non c'è stato nulla da fare ACILIA - Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di lunedì 1° dicembre nel quartiere San Giorgio di Acilia, dove un neo - facebook.com Vai su Facebook

Partorisce in casa al settimo mese di gravidanza con il compagno al suo fianco: neonato muore. Aperta un'inchiesta - genitori si sono accorti che il loro bambino appena nato non respirava più e la mamma stava ... Da ilgazzettino.it

Acilia, partorisce dentro casa e il neonato muore. «Non riusciva a respirare» - Partorisce in casa all'improvviso, ma il neonato non riesce a sopravvivere nonostante gli sforzi dei medici. Segnala ilmessaggero.it

Torino, grave la neonata trovata nel water in casa. Fermata la madre. «Era sotto effetto di crack e ha reciso da sola il cordone ombelicale» - La donna ha raccontato ai sanitari che lei non si era mai accorta di essere incinta. Scrive msn.com

Contrazioni improvvise, partorisce in casa a Grottammare: le istruzioni impartite per telefono dal 118 - GROTTAMMARE Parto in casa all’alba di ieri a Grottammare, dove una donna di 32 anni ha dato alla luce un maschietto con l’aiuto del marito e della madre. Riporta corriereadriatico.it

Cecilia Rodriguez quando partorisce?/ Ancora un mese alla scadenza prima della data prevista - Quando manca alla data prevista del parto dell'influencer argentina, alla sua prima gravidanza? Riporta ilsussidiario.net

Neonato morto in casa a Settimo San Pietro: stroncato da un’insufficienza respiratoria - Un'insufficienza respiratoria: sarebbe questa la causa della morte del neonato di 4 mesi morto lunedì sera nella sua casa di Settimo San Pietro. Riporta unionesarda.it