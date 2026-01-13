Anziano truffato al telefono persi 10mila euro in gioielli

Un 79enne di Reana del Rojale è stato vittima di una truffa telefonica, durante la quale un falso carabiniere gli ha riferito di una rapina immaginaria, inducendolo a consegnare gioielli per circa 10.000 euro. La vittima, credendo di agire in nome della legge, è stata ingannata e ha perso beni di valore, evidenziando l’importanza di prestare attenzione a chiamate sospette e truffe di questo tipo.

Brutta sorpresa per un 79enne di Reana del Rojale. L'anziano ha ricevuto una telefonata da un finto carabiniere, che gli ha raccontato di una rapina, mai avvenuta, ai danni di una gioielleria, compiuta con un'auto simile a quella della vittima. Il truffatore ha poi chiesto all'anziano di mostrare.

