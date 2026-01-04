Monza vandalizzato uno dei leoni del ponte simbolo della città

A Monza, uno dei quattro leoni che decorano il ponte sul fiume Lambro è stato oggetto di vandalismo. Questo ponte rappresenta un elemento distintivo della città e, con il suo simbolo, richiama l’identità locale. L'episodio si è verificato il 4 dicembre 2025, suscitando attenzione tra i residenti e le autorità. La vicenda evidenzia l’importanza della tutela del patrimonio storico e simbolico di Monza.

Monza, 4 dicembre 2025 - Vandalizzato uno dei quattro leoni che danno il nome al ponte sul fiume Lambro nel cuore della città e ne sono diventati il simbolo. Qualcuno, rimasto finora ignoto, ha fatto saltare la parte centrale del muso dello storico animale di pietra. RADAELLI -Monza ponte dei Leoni Rabbia e indignazione in città. L'episodio potrebbe risalire alla notte di San Silvestro perché sui social una monzese ha segnalato che la mattina di Capodanno c’erano alcuni pezzi del naso della statua per terra. Il fatto ha scatenato rabbia e indignazione tra i monzesi in rete, tanto che in molti hanno protestato e chiesto all'amministrazione comunale monzese di riportare il leone danneggiato all'antico splendore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, vandalizzato uno dei leoni del ponte simbolo della città Leggi anche: Al leone "spaccano" la faccia: vandalizzato uno dei simboli di Monza Leggi anche: La rabbia per il leone vandalizzato: "Quello è il simbolo della nostra associazione" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Monza, sfregiato uno dei leoni del ponte storico: vandalismo nella notte di Capodanno - Polemiche e segnalazioni sui social: la rabbia dei cittadini ... msn.com

Al leone "spaccano" la faccia: vandalizzato uno dei simboli di Monza - Spaccato il naso e parte del volto a uno dei simboli di Monza, luogo non solo di passaggio proprio nel cuore della città di Teodolinda, ma anche di ... monzatoday.it

La rabbia per il leone vandalizzato: "Quello è il simbolo della nostra associazione" - Il deplorevole gesto che ha visto il serio danneggiamento della statua del leone viene fortemente condannato dall'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno ... monzatoday.it

A Monza in arrivo un nuovo supermercato: chi non lo vuole (e perché). - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.