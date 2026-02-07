Politica italiana sotto shock | si è dimesso! Proprio lui

La politica a Messina è in fermento. Federico Basile, il sindaco uscente, ha deciso di lasciare l’incarico. La sua decisione sorprende molti, anche se in città si parlava di un possibile addio da settimane. Ora, si aspetta di capire come reagiranno le forze politiche e quali saranno i prossimi passi.

La politica siciliana viene scossa da un annuncio inatteso ma nell'aria da tempo: il sindaco di Messina,  Federico Basile, ha rassegnato le proprie dimissioni. La comunicazione ufficiale è arrivata durante una conferenza stampa fiume convocata a  Palazzo Zanca, durante la quale il primo cittadino ha ripercorso le tappe fondamentali del suo mandato, iniziato nel 2022. Prima di sganciare la bomba politica, Basile ha voluto rivendicare i risultati ottenuti dalla sua amministrazione, mettendo l'accento soprattutto sul fronte economico e parlando con orgoglio del percorso intrapreso per il  risanamento dei conti  del Comune, un traguardo descritto come il pilastro della sua gestione.

