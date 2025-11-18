Google potenzia la funzione Pixel VIP | è in rollout la novità del Pixel Drop
Un’altra novità del Pixel Drop di novembre 2025 è in rollout per tutti gli utenti Pixel: dopo i pacchetti di temi, la nuova esperienza di My Pixel, il riepilogo delle notifiche potenziato dall’IA (non in Italia), l’app Diario e la sezione “Stato e assistenza” sui Pixel più datati, arrivano le notifiche prioritarie per i VIP con . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Scopri altri approfondimenti
Google potenzia Gemini Live: nuovo assistente visivo e voce migliorata Google aggiorna Gemini Live con guida visiva tramite camera e miglioramenti della voce per interazioni più naturali. - facebook.com Vai su Facebook
"Google Maps" per gli universitari di Potenza: lucana la prima app per orientarsi nel campus Vai su X
WhatsApp studia una nuova funzione per i Google Pixel - Nelle scorse ore è arrivato il rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2. Segnala tuttoandroid.net
Google ha rilasciato il Pixel Drop di novembre 2025 con tante novità per i Pixel - Assieme all'aggiornamento mensile, Google ha portato su tutti i Pixel tante nuove funzionalità, parte del Pixel Drop di novembre 2025. Segnala tuttoandroid.net
Google rilascia Pixel Feature Drop con la modalità di risparmio energetico di Google Maps e nuove funzioni AI - Google ha rilasciato un importante Pixel Feature Drop per novembre 2025, che aggiunge un'ampia gamma di nuove funzionalità agli smartphone Pixel. Lo riporta notebookcheck.it