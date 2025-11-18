Google potenzia la funzione Pixel VIP | è in rollout la novità del Pixel Drop

Un’altra novità del Pixel Drop di novembre 2025 è in rollout per tutti gli utenti Pixel: dopo i pacchetti di temi, la nuova esperienza di My Pixel, il riepilogo delle notifiche potenziato dall’IA (non in Italia), l’app Diario e la sezione “Stato e assistenza” sui Pixel più datati, arrivano le notifiche prioritarie per i VIP con . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

