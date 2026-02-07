Più forte e tenace anche dell’età Per 19 volte sulla vetta del mondo

La skialpista Laura Colnaghi Calissoni torna a salire sul gradino più alto del podio. Nei Campionati Master di sci da fondo a Sappada, la portacolori del Gs Camosci di Seregno ha vinto ancora una volta sulla distanza dei 10 chilometri in tecnica libera. È la sua diciannovesima vittoria mondiale, dimostrando una tenacia che va oltre l’età.

Una atleta che non finisce mai di stupire. Nei giorni scorsi Laura Colnaghi Calissoni, portacolori del Gs Camosci di Seregno, si è laureata ancora una volta campionessa del mondo sulla distanza dei 10 chilometri a tecnica libera ai Campionati Master di sci da fondo svoltisi sulle nevi di Sappada. La fortissima atleta brianzola, classe 1955, ha letteralmente dominato la gara mettendosi alle spalle la finlandese Maria Teravainen e la svedese Merja Popeshina. Una prova di grande orgoglio che dimostra la serietà e il rigoroso allenamente che da sempre caratterizzano il percorso agonistico di questa sciatrice che in carriera ha conquistato ben diciannove titoli iridati nella categoria Master dello sci da fondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

