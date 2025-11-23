Coppa Davis l’Italia per la terza volta sulla vetta del mondo
Non ci sono stati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma nella sfida decisiva in Coppa Davis, protagoniste sono state le stesse bandiere che si sono sfidate nelle finali degli ultimi tre Slam e delle Atp Finals. Però, a sventolare sulla vetta del mondo è il tricolore. Dopo la strabiliante vittoria di Matteo Berrettini contro Pablo .
L'Italia è la prima nazione a vincere la Coppa Davis per tre anni di fila (2023–2025) dai tempi degli Stati Uniti d'America tra il 1970 e il 1972. Tris.
Coppa Davis, Cobolli vince al tie break il secondo set e pareggia i conti con Munar: 1-6, 7-6. Si va al terzo set
L'Italia vince la Coppa Davis, la terza consecutiva, sconfitta la Spagna 2-0 con Berrettini e Cobolli - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ...
Coppa Davis, Italia alla terza vittoria consecutiva. Comandano gli Stati Uniti, poi Australia: l'albo d'oro - La formazione azzurra, capitanata dal livornese Filippo Volandri ha sconfitto la Spagna in finale e ha vinto la terza Coppa Davis consecutiva.
L'Italia vince la Coppa Davis, è la terza consecutiva - 0 la Spagna con i successi nei singolari di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che si ...