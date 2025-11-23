Coppa Davis l’Italia per la terza volta sulla vetta del mondo

Ildifforme.it | 23 nov 2025

Non ci sono stati Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma nella sfida decisiva in Coppa Davis, protagoniste sono state le stesse bandiere che si sono sfidate nelle finali degli ultimi tre Slam e delle Atp Finals. Però, a sventolare sulla vetta del mondo è il tricolore. Dopo la strabiliante vittoria di Matteo Berrettini contro Pablo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

