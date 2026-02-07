Pisa maglia nera per la chiusura di sportelli | l’allarme di First Cisl

Pisa si prepara a una nuova chiusura di sportelli bancari. La città si avvicina a un nuovo record, con sempre meno banche disponibili per i cittadini. La First Cisl lancia l’allarme, sottolineando come questa situazione possa mettere a rischio i servizi e l’accesso al denaro per molte famiglie, soprattutto quelle più fragili. La desertificazione bancaria colpisce non solo l’economia, ma anche la vita quotidiana di molte persone.

Pisa, 7 febbraio 2026 – La desertificazione bancaria non è solo una questione economica, ma un tema sociale che riguarda direttamente la tenuta delle comunità, soprattutto quelle più fragili. È questo il cuore dell’incontro ‘Le banche territoriali. La missione degli istituti di credito tra presidio del territorio, funzione sociale e ricerca dell’utile’, promosso dalla Federazione italiana reti dei servizi del terziario (First) Cisl Toscana e ospitato ieri alla Biblioteca del convento dei Cappuccini di Pisa. La tavola rotonda, moderata dalla giornalista Simona Giuntini, ha visto la presenza di Marco Lenzini, segretario generale First Cisl Toscana, Stefano Pitti e Barbara Ciabatti, rispettivamente direttore generale di Cassa di Risparmio di Volterra (Crv) e della Banca Popolare di Lajatico, Italo Sandrini, vicepresidente nazionale Acli, ed Emiliano Mangone, presidente di Confapi Siena-Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

