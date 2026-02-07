L’allarme di First Cisl | Pisa maglia nera per la chiusura di sportelli bancari nel 2025

Pisa si prepara a perdere diversi sportelli bancari nel 2025. La First Cisl lancia l’allarme: la desertificazione bancaria si fa sentire sempre di più, e non riguarda solo l’economia, ma anche le persone. Le comunità più deboli rischiano di restare senza servizi fondamentali, e molti cittadini temono di dover affrontare lunghe code o spostamenti più lontani per le operazioni quotidiane. La situazione si fa critica, e le organizzazioni sindacali chiedono interventi immediati.

La desertificazione bancaria non è solo una questione economica, ma un tema sociale che riguarda direttamente la tenuta delle comunità, soprattutto quelle più fragili. È questo il cuore dell'incontro 'Le banche territoriali. La missione degli istituti di credito tra presidio del territorio.

