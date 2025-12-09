Tentato furto in una lavanderia 50enne arrestato dalla polizia
Un cinquantenne originario del Marocco è stato arrestato poco dopo la mezzanotte di sabato scorso, 6 dicembre, per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.L’uomo è stato sorpreso all’interno di una lavanderia di Via Tombetta, a Verona, mentre cercava di sottrarre alcuni prodotti. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Ladri di scarpe di lusso a Montegranaro, tentato furto in diretta sul telefono: il Ceo di Eli Factory Andrea Croceri si mette a caccia della banda
Tentato furto a Colleferro: arrestati due uomini, uno irregolare sul territorio
Salice Terme, tentato furto all’ex Hotel President: nel mirino i tubi delle caldaie
La Polizia di Stato ha arrestato due catanesi di 44 e 47 anni per tentato furto in abitazione, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva - facebook.com Vai su Facebook
Era uscito a fare una corsa prima di iniziare il turno Marco, agente della Polizia di Stato in servizio ad Ancona, quando ha notato un uomo che stava forzando la serratura di un’auto. Dopo essersi avvicinato, il ladro ha tentato la fuga, ma l’agente lo ha raggiunt Vai su X
Furto notturno in lavanderia, 50enne ruba bustine di ammorbidente - Un 50enne è stato arrestato per furto aggravato a Verona: era entrato di notte in una lavanderia per rubare l'ammorbidente. Come scrive veronaoggi.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com