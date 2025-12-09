Tentato furto in una lavanderia 50enne arrestato dalla polizia

Un cinquantenne originario del Marocco è stato arrestato poco dopo la mezzanotte di sabato scorso, 6 dicembre, per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.L’uomo è stato sorpreso all’interno di una lavanderia di Via Tombetta, a Verona, mentre cercava di sottrarre alcuni prodotti. 🔗 Leggi su Veronasera.it