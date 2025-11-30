Presentato il bilancio dell’attività di promozione e commercializzazione della città messa in campo dalla Fondazione Cervia In nel corso dell’ultimo anno. Sostanzialmente positivi i dati esposti dal presidente della Fondazione Luca Sirilli. Il settore alberghiero si è attestato a +2,9% di presenze mentre tutto il comparto ricettivo, con 3 milioni e 500mila presenze complessive, ha registrato un +4%, probabilmente grazie a oltre 4.000 letti in più emersi con l’adozione del Cin (codice identificativo nazionale) per gli appartamenti. Cala tuttavia la permanenza media che si attesta sotto i quattro giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I turisti aumentano del 4% ma si fermano per meno giorni