Per i 50 anni di Hot Press Magazine l’Irlanda suona forte

Festeggia i suoi 50 anni, Hot Press Magazine. La rivista irlandese ha attraversato mezzo secolo di cambiamenti sociali e politici nel paese, diventando un punto di riferimento per la scena culturale. Per l’occasione, ha organizzato un evento che ha riunito musicisti, intellettuali e appassionati, dimostrando ancora una volta la forza della sua voce nel panorama nazionale.

Hot Press Magazine compie 50 anni. La rivista irlandese che ha dato tanto al cambiamento socio-culturale e politico di questa orgogliosissima nazione, spegne 50 candeline e lo fa con un concerto organizzato alla 3Arena di Dublino, riunendo intorno a sé gli artisti che per mezzo secolo ha visto nascere, li ha aiutati a venir fuori, li ha visti crescere e come nella realtà, ne ha visti anche molti andare via.

