Pensioni Tfr ai fondi complementari | le nuove regole il silenzio assenso e i tempi ridotti

Da oggi i lavoratori assunti da poco hanno 60 giorni di tempo per decidere se destinare il Tfr ai fondi pensione o lasciarlo in azienda. Fino a ieri il termine era di sei mesi. La novità riguarda soprattutto i nuovi assunti, che devono fare una scelta più rapidamente. La procedura si semplifica e si accelera, con meno possibilità di ritardi o rinvii.
Si riduce da sei mesi a 60 giorni per i nuovi assunti il tempo per decidere se destinare il proprio Tfr alla previdenza integrativa o se lasciarlo in azienda. Si rafforza il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Manovra 2026, ecco tutte le ultime modifiche: stretta sulle pensioni anticipate, stop al cumulo con i fondi complementari. Nuove regole su TFR e previdenza integrativa per i neoassunti
Manovra, meno fondi per le pensioni anticipate per i lavoratori precoci e usuranti. Torna il silenzio assenso sul Tfr e meno tagli alla Rai
La Commissione bilancio del Senato ha approvato la manovra, che ora si prepara a passare in Aula e successivamente alla Camera per l’approvazione finale entro la fine dell’anno.
