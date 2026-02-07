Pensioni Tfr ai fondi complementari | le nuove regole il silenzio assenso e i tempi ridotti

Da oggi i lavoratori assunti da poco hanno 60 giorni di tempo per decidere se destinare il Tfr ai fondi pensione o lasciarlo in azienda. Fino a ieri il termine era di sei mesi. La novità riguarda soprattutto i nuovi assunti, che devono fare una scelta più rapidamente. La procedura si semplifica e si accelera, con meno possibilità di ritardi o rinvii.

