Manovra meno fondi per le pensioni anticipate per i lavoratori precoci e usuranti Torna il silenzio assenso sul Tfr e meno tagli alla Rai

La Commissione bilancio del Senato ha approvato la manovra, che ora si prepara a passare in Aula e successivamente alla Camera per l’approvazione finale entro la fine dell’anno. Tra le principali novità, si riducono i fondi per le pensioni anticipate di lavoratori precoci e usuranti, torna il silenzio assenso sul Tfr e vengono previsti meno tagli alla Rai.

