Dopo il tragico evento a La Spezia, le autorità e i cittadini devono ancora affrontare il dolore. Quando l’emergenza sarà finita, si dovrà riflettere seriamente su come ripartire. La mobilitazione non deve fermarsi, e le decisioni prese ora devono essere solide e pensate, per rafforzare la volontà di ricostruire e andare avanti.

Quando sarà passato il momento dell’emergenza, ma non il dolore senza fine, per quanto successo a La Spezia, la riflessione dovrà animare la mobilitazione, le scelte ponderate dovranno irrobustire la risolutezza. Niente potrà rimanere come prima. Ora è il momento della reazione, immediata e pragmatica. E allora spazio ai provvedimenti per combattere la violenza nelle aule, confronto aperto sull’utilizzo dei cani antidroga e sui metal detector per scoprire le armi negli zainetti, tra la squadra e il compasso. Chi avrebbe mai immaginato di dover blindare gli istituti scolastici? Lo scenario di violenza e morte richiede regole ferree e iniziative speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patto tra ruoli e generazioni, proviamoci

Approfondimenti su La Spezia Patto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su La Spezia Patto

Argomenti discussi: Patto tra ruoli e generazioni, proviamoci; TAVOLO REGIONALE – Comitato Regionale Emilia Romagna; Patto per fermare la fuga dei professionisti. Regioni e sindacati per il rilancio del Servizio sanitario; Italia e Cina rilanciano il cinema internazionale: firmato a Pechino il nuovo Accordo di Coproduzione tra i due Paesi.

Patto tra ruoli e generazioni, proviamociRipartire da chi entra ogni giorno nelle aule: studenti e docenti. Necessario coinvolgere i genitori, inevitabile la presenza e la responsabilità delle istituzioni ... lanazione.it

Bologna, patto tra Comune e Comicolli: in campo volontari per raccogliere i rifiuti e sorvegliare la zonaL'intesa tra Palazzo d'Accursio, i quartieri della zona collinare e il comitato dei residenti ... corrieredibologna.corriere.it

Vi invitiamo ad un incontro organizzato dagli enti aderenti al Patto della comunità educante, attivo sul territorio di Novara e che coinvolge una pluralità di soggetti con ruoli differenti, ma complementari, aventi come obiettivo comune quello di migliorare la qualit facebook