A 36 anni, l'altoatesino Paris conquista la sua prima medaglia olimpica dopo aver tentato in tutte le maniere. Racconta di aver fatto una sciata bellissima, felice per il risultato e per il compagno Franzoni, che vede come una promessa per il futuro dello sci italiano.

Dominik Paris ce l'ha fatta, prima medaglia olimpica della carriera a 36 anni: a Milano Cortina c'è il graffio del Dobermann (per citare il modello degli sci che utilizza.). Così l'atleta altoatesino dello sci alpino, appuntato scelto del Gruppo Sportivo Carabinieri, alla Rai: "Ci ho provato così tante volte, forse quest'anno non ero sempre davanti o in grande forma ma stavo crescendo durante la stagione, è una cosa bellissima esser riuscito a fare una sciata del genere su una pista così difficile. Il podio condiviso con Franzoni, medaglia d'argento? È bellissimo, lui si vede che è in gran forma, ha fatto vedere anche oggi che resiste anche quando c'è pressione e questo fa piacere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paris: "Ci avevo provato così tante volte... Ho fatto una sciata bellissima"

Approfondimenti su Paris Sciata

Dominik Paris rompe il tabù olimpico e conquista il bronzo nella discesa libera.

Antonio Medugno ha deciso di condividere pubblicamente le ragioni che lo hanno portato a denunciare Alfonso Signorini dopo quattro anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Purificati dallo stress | Meditazione guidata #meditation #stress

Ultime notizie su Paris Sciata

Argomenti discussi: La capitana della Ritmica annuncia l’addio alla Nazionale; Paris: Ho la voglia di un bambino. Franzoni ci ha dato la sveglia; Ho provato il pre-shampoo per i miei capelli rovinati e ora non posso più farne a meno; I Paris Light Mates si riscattano come campioni CDL Stage 1 Main.

Paris: Ci avevo provato così tante volte... Ho fatto una sciata bellissimaA 36 anni, l'altoatesino conquista la prima medaglia olimpica: Contento per Franzoni, vuol dire che c'è già un giovane che terrà sul podio l'Italia anche nel futuro ... gazzetta.it

Dominik Paris sfata il tabù olimpico: Ci avevo provato tante volte. Franzoni resiste anche con la pressioneDominik Paris ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera maschile nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ... oasport.it

Ve lo avevo detto che le partite con Bruges, Paris FC, e quella che arriverà con il Paris Saint Germain, sarebbero state la chiave di tutto. Alla vittoria con il Lens, andava data continuità, cosa che, come vi avevo anticipato non era affatto scontata. Io non sono ca facebook