Paris | Ci avevo provato così tante volte Ho fatto una sciata bellissima
A 36 anni, l'altoatesino Paris conquista la sua prima medaglia olimpica dopo aver tentato in tutte le maniere. Racconta di aver fatto una sciata bellissima, felice per il risultato e per il compagno Franzoni, che vede come una promessa per il futuro dello sci italiano.
Dominik Paris ce l'ha fatta, prima medaglia olimpica della carriera a 36 anni: a Milano Cortina c'è il graffio del Dobermann (per citare il modello degli sci che utilizza.). Così l'atleta altoatesino dello sci alpino, appuntato scelto del Gruppo Sportivo Carabinieri, alla Rai: "Ci ho provato così tante volte, forse quest'anno non ero sempre davanti o in grande forma ma stavo crescendo durante la stagione, è una cosa bellissima esser riuscito a fare una sciata del genere su una pista così difficile. Il podio condiviso con Franzoni, medaglia d'argento? È bellissimo, lui si vede che è in gran forma, ha fatto vedere anche oggi che resiste anche quando c'è pressione e questo fa piacere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
