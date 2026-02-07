Dominik Paris rompe il tabù olimpico e conquista il bronzo nella discesa libera. Dopo diverse occasioni mancate, l’azzurro mette fine alla serie negativa e sale sul podio, chiudendo alle spalle di Franjo Von Allmen e Giovanni Franzoni. È una vittoria importante per Paris, che ha resistito alla pressione e finalmente si prende il suo primo podio olimpico.

Dominik Paris ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera maschile nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro ha chiuso alle spalle dell’ elvetico Franjo Von Allmen, oro, e dell’altro azzurro Giovanni Franzoni, d’argento. Poco dopo aver tagliato il traguardo, Paris ha parlato ai microfoni Rai 2 HD. La gioia dell’azzurro: “ Non è ancora finita la gara, ci sono ancora atleti su, però spero di rimanere al terzo posto. Sarebbe perfetto, ci avevo provato così tante volte. È stato bellissimo sciare, avevo una fiducia addosso, potevo fare quello che volevo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Paris sfata il tabù olimpico: “Ci avevo provato tante volte. Franzoni resiste anche con la pressione”

Dominik Paris riconosce il valore dei giovani sciatori, sottolineando come abbiano compreso il modo di spingere avanti.

