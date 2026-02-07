Parco archeologico di Baratti bando per la gestione del bar-ristorante | domande entro il 17 febbraio

La Parchi Val di Cornia ha aperto un bando per affidare la gestione del bar-ristorante nel parco archeologico di Baratti e Populonia. Le aziende interessate devono presentare le domande entro il 17 febbraio. La procedura mira a scegliere un operatore per gestire il servizio, che si trova nell’area della necropoli di Piombino.

La Parchi Val di Cornia ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso di manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio bar ristorante del parco archeologico di Baratti e Populonia (area necropoli) nel comune di Piombino. Situato all’interno di un.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Baratti Populonia

È stato pubblicato un avviso pubblico per la gestione del bar ristorante del Parco Archeominerario di San Silvestro, con una concessione di cinque anni.

È aperto fino al 15 gennaio il bando per la gestione dell'ostello con 96 posti letto nel Parco archeominerario di San Silvestro, a Campiglia Marittima.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Baratti Populonia

Argomenti discussi: Bar ristorante a Baratti. Bando per la concessione; A bando la gestione del bar del Parco Archeologico; Parco archeologico di Porto Cesareo, ok al recupero di Torre Chianca e dell’area esterna; Porto Cesareo - Continua la riqualificazione di Torre Chianca, la soddisfazione dell’ex sindaco Tarantino.

La festa etrusca al Parco archeologico di Baratti e PopuloniaIl Parco archeologico di Baratti e Populonia conserva i resti archeologici dell’antica città etrusca di Populonia, l’unica fondata direttamente sul mare e nota in tutto il mondo antico come un vero e ... ansa.it

#FocusAttiAnac: Parco archeologico di #Terzigno, va modificata la gara in autotutela. Contrasta con il principio dell’equo compenso la previsione di punteggi per l’offerta di servizi aggiuntivi gratuiti x.com

CHIUSURA AREA FORI IMPERIALI Il Parco archeologico del Colosseo resta interamente visitabile fino alla Curia Iulia compresa. Non sarà possibile accedere alla zona compresa dalla Curia Iulia verso via dei Fori Imperiali. Per la verific facebook