Parco archeologico di Baratti bando per la gestione del bar-ristorante | domande entro il 17 febbraio

La Parchi Val di Cornia ha aperto un bando per affidare la gestione del bar-ristorante nel parco archeologico di Baratti e Populonia. Le aziende interessate devono presentare le domande entro il 17 febbraio. La procedura mira a scegliere un operatore per gestire il servizio, che si trova nell’area della necropoli di Piombino.

La Parchi Val di Cornia ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso di manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio bar ristorante  del parco archeologico di Baratti e Populonia (area necropoli) nel comune di Piombino.

