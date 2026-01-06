Campiglia Marittima | Parco archeominerario di San Silvestro bando per la gestione dell' ostello con 96 posti letto | domande entro il 15 gennaio

È aperto fino al 15 gennaio il bando per la gestione dell'ostello con 96 posti letto nel Parco archeominerario di San Silvestro, a Campiglia Marittima. La procedura riguarda l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell’ostello situato in località Valle Lanzi. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro la data stabilita, offrendo un’opportunità di partecipazione a soggetti interessati a gestire la struttura.

Bando per l’ostello nel parco archeominerario.

