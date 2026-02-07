Paolo Crepet sul divieto social agli under 16 | Il sistema educativo è morto 30 anni fa l’accusa agli adulti

Crepet critica il divieto ai social per i più giovani, ma non risparmia gli adulti. Secondo lo psichiatra, il sistema educativo italiano è morto da oltre 30 anni, e sono proprio gli adulti a essere responsabili della dipendenza digitale dei ragazzi. La misura proposta, dice, rischia di essere inutile se non si affrontano i problemi alla radice.

Paolo Crepet sostiene il divieto ai social per under 16, ma accusa gli adulti di aver creato questa dipendenza. Per lo psichiatra "il sistema educativo è morto 30 anni fa" e serve consapevolezza individuale, perché altrimenti dimostriamo che "non siamo più così intelligenti". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Paolo Crepet

In Australia, entra in vigore il nuovo divieto che vieta ai minori di 16 anni di accedere ai social media.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Paolo Crepet

Argomenti discussi: Divieto social per i minori, lo psichiatra Crepet: Le persone intelligenti si sanno autolimitare, ma non ce ne sono più; Crepet tra social e IA a scuola, attacco alla demenza digitale; Crepet contro il sistema educativo, perché è morto (da 30 anni); Ipocrisia rossa: no al divieto cellulari, sì al divieto dei social.

Divieto social per i minori, lo psichiatra Crepet: Le persone intelligenti si sanno autolimitare, ma non ce ne sono piùLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Divieto social per i minori, lo psichiatra Crepet: Le persone intelligenti si sanno autolimitare, ma non ce ne sono più pubblicato il 5 Febbraio ... ilfattoquotidiano.it

Social vietati ai minori di 15 anni, Crepet finalmente si ragiona. Il videoLo psichiatra Paolo Crepet è intervenuto All'Aria che Tira sul tema della limitazione dell'uso dei social da parte dei minori di 15 anni, come deciso recentemente in Australia e poi anche dalla Camera ... tg.la7.it

È la riflessione di Paolo Crepet. Lo pensi anche tu facebook

Studente ucciso a La Spezia: a "Ignoto X" Paolo Crepet sbotta sulla violenza "cool" x.com