Pensione a 70 anni per salvare il welfare per mantenere il sistema in equilibrio sarà necessario posticipare l' uscita

L'età?normale? delle pensioni in futuro in Italia, sarà di 70 anni, ha detto ieri l'Ocse nel suo solito rapporto sulle pensioni. Forse sarebbe meglio dire che lo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pensione a 70 anni per salvare il welfare, per mantenere il sistema in equilibrio sarà necessario posticipare l'uscita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Buona pensione a Rosanna Galtarossa, infermiera presso il Poliambulatorio di Albignasego del Distretto socio-sanitario di Padova Piovese, che dopo anni di dedizione, professionalità e attenzione verso i "suoi" pazienti ha raggiunto il felice traguardo. Grazi - facebook.com Vai su Facebook

L’età pensionistica media "nei Paesi #Ocse passerà rispettivamente dai 63,9 anni e 64,7 anni per donne e uomini che sono andati in #pensione nel 2024, ai 65,9 anni e 66,4 anni di chi ha cominciato la carriera nel 2024". Così il rapporto Ocse: "Panorama d Vai su X

Pensione a 70 anni per salvare il welfare, per mantenere il sistema in equilibrio sarà necessario posticipare l'uscita - L'età “normale” delle pensioni in futuro in Italia, sarà di 70 anni, ha detto ieri l'Ocse nel suo solito rapporto sulle pensioni. Scrive ilmessaggero.it

In pensione a 70 anni, aumenta l’età in Italia: tra i Paesi Ocse più vecchi - L’età pensionabile continuerà a salire e l’Italia è tra i Paesi più colpiti, tra invecchiamento rapido, calo demografico e divari di genere ... Secondo quifinanza.it

Pensioni, l’Ocse avverte l’Italia: “Si lascerà il lavoro a 70 anni” - Parigi, 28 novembre 2025 – In pensione a 70 anni: secondo il "Panorama delle Pensioni" 2025 pubblicato dall’Ocse, l’età normale per smettere di lavorare crescerà in oltre metà dei 38 Stati aderenti al ... Riporta msn.com