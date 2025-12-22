Napoli-Bologna 2-0 gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana | è festa per gli uomini di Conte

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cori e bandiere al vento, sette mesi esatti dopo la festa scudetto. Dal 23 maggio al 22 dicembre, ecco la Supercoppa nelle mani di Di Lorenzo, l?orgoglioso capitano del Napoli, e di Conte,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli bologna 2 0 gli azzurri vincono la supercoppa italiana 232 festa per gli uomini di conte

© Ilmattino.it - Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte

Leggi anche: Napoli-Milan 2-0 – Gli Azzurri in finale di Supercoppa Italiana

Leggi anche: Napoli-Milan di Supercoppa Italiana 2-0: gli azzurri volano in finale | LIVE News

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pronostico Napoli-Bologna quote analisi finale Supercoppa 2025; Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Supercoppa, i numeri della finale: Bologna bestia nera del Napoli, ma Conte ha blindato la difesa.

napoli bologna 2 0Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte - Dal 23 maggio al 22 dicembre, ecco la Supercoppa nelle mani di Di Lorenzo, l’orgoglioso capitano del Napoli, e di ... ilmattino.it

napoli bologna 2 0Il Napoli vince la Supercoppa, Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale - 0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. adnkronos.com

napoli bologna 2 0Supercoppa: Napoli-Bologna 2-0 DIRETTA GOL e FOTO - 0 Al 39' Neres porta in vantaggio i campioni d'Italia con un sinistro a giro dal fuori area. ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.