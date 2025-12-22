Napoli-Bologna 2-0 gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana | è festa per gli uomini di Conte
Cori e bandiere al vento, sette mesi esatti dopo la festa scudetto. Dal 23 maggio al 22 dicembre, ecco la Supercoppa nelle mani di Di Lorenzo, l?orgoglioso capitano del Napoli, e di Conte,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Napoli-Milan 2-0 – Gli Azzurri in finale di Supercoppa Italiana
Leggi anche: Napoli-Milan di Supercoppa Italiana 2-0: gli azzurri volano in finale | LIVE News
Pronostico Napoli-Bologna quote analisi finale Supercoppa 2025; Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa: i 43 giorni che hanno cambiato gli azzurri, il piano di Italiano per l'impresa; Napoli-Bologna: le probabili formazioni della finale e dove vederla in tv; Supercoppa, i numeri della finale: Bologna bestia nera del Napoli, ma Conte ha blindato la difesa.
Napoli-Bologna 2-0, gli azzurri vincono la Supercoppa Italiana: è festa per gli uomini di Conte - Dal 23 maggio al 22 dicembre, ecco la Supercoppa nelle mani di Di Lorenzo, l’orgoglioso capitano del Napoli, e di ... ilmattino.it
Il Napoli vince la Supercoppa, Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale - 0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. adnkronos.com
Supercoppa: Napoli-Bologna 2-0 DIRETTA GOL e FOTO - 0 Al 39' Neres porta in vantaggio i campioni d'Italia con un sinistro a giro dal fuori area. ansa.it
Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook
#Ferrara, #NapoliBologna e il retroscena su #Conte: "Non ci eravamo molto simpatici. Alla #Juve..." x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.