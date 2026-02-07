Pacchetto sicurezza il penalista Caiazza | Ma è un errore legiferare sull’onda della cronaca

Il pacchetto sicurezza è stato approvato dal Consiglio dei ministri dopo le polemiche di questi giorni. Il penalista Caiazza critica il metodo, dicendo che legiferare sulla base di fatti di cronaca è un errore. La questione ora si sposta in Parlamento, con molti che chiedono un’attenzione più seria e meno impulsiva.

Roma, 7 febbraio 2026 – Il discusso ‘pacchetto sicurezza’, dopo i fatti di Torino è stato alla fine approvato dal Consiglio dei ministri. Decreto sicurezza, Nordio: "Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse" Gian Domenico Caiazza, penalista ed ex presidente dell’Unione camere penali, cosa pensa di chi le definisce leggi di pancia? "Ho sempre sostenuto che legiferare sull’onda di un fatto di cronaca è un errore grave, più che mai in materia penale, e non ho motivo per cambiare idea in questa occasione". GIANDOMENICO CAIAZZA, AVVOCATO Quali pensa possano essere i punti deboli del decreto? "Il punto debole è proprio quello che ho appena evidenziato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Questa mattina il criminologo ha criticato il decreto sicurezza, definendolo una legge nata sull’onda dell’emotività e poco utile, soprattutto per quanto riguarda l’uso dei metal detector nelle scuole.

Nonostante le sentenze della Corte Costituzionale, il Parlamento ha ancora il potere di legiferare in materia di tutela della vita umana.

